Η φαντασία ενός... παμπόνηρου οπαδού της Έβερτον οργίασε, για να αναγκάσει τους φιλάθλους της Λίβερπουλ να ανάψουν μερικά μπλε αντί για κόκκινα καπνογόνα στους πανηγυρισμούς του 20ου τους πρωταθλήματος.

Όταν μιλάμε για οπαδική καζούρα, η φαντασία και η ευρηματικότητα δεν έχουν όρια! Αυτό άλλωστε απέδειξε περίτρανα κι ένας... πολυμήχανος οπαδός της Έβερτον που έβαλε το μυαλό του να δουλέψει και βρήκε τον τρόπο να αναγκάσει τους φιλάθλους της άσπονδης συμπολίτισσας Λίβερπουλ να ανάψουν μπλε καπνογόνα στους πανηγυρισμούς του 20ου τους πρωταθλήματος!

Τι έκανε ο συγκεκριμένος... μοχθηρός τύπος; Τίποτα σπουδαίο μωρέ. Απλά αγόρασε 10.000 μπλε καπνογόνα, πλαστοποίησε τις ετικέτες του για να φαίνεται πως το χρώμα τους είναι κόκκινο και τα... έβγαλε στην αγορά, πουλώντας τα από δεύτερο χέρι σε ανυποψίαστους Liverpoolians! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ορισμένοι από αυτούς να ανάψουν καπνογόνα στο χρώμα της Έβερτον κατά τους έξαλλους πανηγυρισμούς της κούπας και προφανώς να μείνουν άναυδοι τη στιγμή που κατάλαβαν τι συνέβαινε. Ο παμπόνηρος Evertonian μάλιστα γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας του αλλά και αρκετούς ουδέτερους για τον τρόπο με τον οποίο σκαρφίστηκε και υλοποίησε την απίθανη φάρσα του.

They’ve actually gone and bought the blue flares😭😭😭



Elite shithousery👏👏👏 https://t.co/oEROGTFxHP pic.twitter.com/TkKR8xJPSa