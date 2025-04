Σλοτ: Η επιτυχία δεν ισούται με επανάσταση

Ο Άρνε Σλοτ δεν δίστασε να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος της κληρονομιάς του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αποτέλεσε το πρότυπο πίσω από την επιτυχία του στη Λίβερπουλ.

Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Τα συναισθήματα ανάμεικτα. Σοκ, φόβος, έκπληξη, εκνευρισμός, αποδοχή, συγκίνηση. Όλα με τη χρονική σειρά που τους αρμόζει. Η αμφιβολία ωστόσο είχε ριζωθεί για τα καλά σε κάθε γωνιά του «Ανφιλντ». Καθώς οι φίλοι της Λίβερπουλ πάλευαν ακόμα να χωνέψουν πως ο άνθρωπος που τους ανέστησε από τον λήθαργο δεκαετιών θα αποχωρούσε στο τέλος της σεζόν, η αμφιβολία είχε κουρνιάσει στο πίσω μέρος του μυαλού τους.

Και μετά την τελευταία βαθιά υπόκλιση του Γιούργκεν Κλοπ μπροστά στην αγαπημένη του κόκκινη κερκίδα, κατέφτασε το άγνωστο της επόμενης μέρας. Ποιος θα είναι ο επόμενος; Ποιος θα τολμήσει να σταθεί στο ύψος του Κλοπ, να καθίσει στον δικό του θρόνο; Ορισμένοι οπαδοί της Λίβερπουλ βρήκαν αφορμή να ενθουσιαστούν με τα σενάρια περί Τσάμπι Αλόνσο, ενός δικού τους παιδιού που μόλις είχε κατορθώσει κάτι ασύλληπτο με αήττητο double στη Γερμανία ως προπονητής της Λεβερκούζεν.

Πολύ σύντομα ωστόσο οι συζητήσεις κατέρρευσαν και ήταν τότε που ένα άλλο όνομα έκανε την εμφάνισή του. «Ο Άρνε Σλοτ της Φέγενορντ έρχεται στην Αγγλία για τη Λίβερπουλ» έγραψαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και η υποδοχή των νέων ήταν τουλάχιστον... υποτονική. Προκατάληψη, αμφιβολία, κριτική και απαισιοδοξία ήταν το ψωφιδωτό γύρω από την αντίδραση της κόκκινης κερκίδας, που αντιδρούσε στον φόβο προς το άγνωστο.

Δώδεκα μήνες αργότερα ωστόσο η εικόνα έχει ανατραπεί. Η Λίβερπουλ είναι ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας κι εκείνος ο άσημος τύπος που πάτησε ως ξένος το πόδι του στο Μέρσεϊσαϊντ, είναι ο νέος αρχιτέκτονας, το πρόσωπο της καινούριας εποχής. Το ερώτημα είναι.... πώς; Μην ξεχνάμε άλλωστε πως στην τελευταία σεζόν της εποχής Κλοπ, η Λίβερπουλ δεν ήταν μια έτοιμη... πρωταθλήτρια, αλλά μια ομάδα που αρκέστηκε απλώς σε μια θέση για το επόμενο Champions League.

Η διοίκηση με τη σειρά της, ακολουθώντας τη στρυφνή, συντηρητική οικονομική πολιτική της, δεν τον εξόπλισε με νέα όπλα, ικανά για να αντιστρέψουν το κλίμα. Έστω να τον βοηθήσουν στο ξεκίνημα ώστε να μην ψάχνουν τον διάδοχό του στην πρώτη στραβή... Ο Σλοτ ωστόσο δεν τους έδωσε ποτέ το δικαίωμα. Και οι ίδιοι πιθανότατα γνώριζαν πως ο Ολλανδός δεν θα παραπονεθεί. Ήταν ένα από τα στοιχεία που τους έπεισαν πως το προφίλ του ήταν παρόμοιο με εκείνο του Γιούργκεν Κλοπ.

