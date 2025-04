Άρωμα... NBA στην Έβερτον, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την ένταξη του Τζέισον Κιντ, πρώην αστέρα του NBA και νυν προπονητή των Ντάλας Μάβερικς, στην ομάδα ιδιοκτησίας των Ζαχαρωτών.

Η Έβερτον ανακοίνωσε επίσημα τον νέο επενδυτή που ήρθε να προστεθεί στην ομάδα ιδιοκτησίας των Ζαχαρωτών. Ο λόγος για τον Τζέισον Κιντ, τον πρώην σταρ του NBA και νυν προπονητή των Ντάλας Μάβερικς, ο οποίος εντάχθηκε στην Roundhouse Capital Holdings, μέρος του ομίλου Friedkin που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (94%) του συλλόγου από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Την ανακοίνωση γνωστοποίησε επίσημα η Έβερτον το μεσημέρι της Πέμπτης (24/04), ενώ θυμίζουμε ότι ο Κιντ είχε εκδηλώσει παλιότερα το ενδιαφέρον του προκειμένου να αποκτήσει ομάδα της Premier League.

«Είναι τιμή μου να ενταχθώ στην ιδιοκτησία της Έβερτον σε μια τόσο σημαντική στιγμή: Με ένα νέο γήπεδο στον ορίζοντα και ένα λαμπρό μέλλον μπροστά μας, είναι μια μεγάλη στιγμή για να έρθω στην ομάδα», είναι οι πρώτες δηλώσεις του πρώην καλαθοσφαιριστή, ο οποίος συνεργάστηκε και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς.

