Αγρίεψαν οι οπαδοί της Τσέλσι στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Φούλαμ με... αποδέκτη τους τον Έντσο Μαρέσκα, τον οποίο «στόλισαν» καθώς κατευθυνόταν προς τη φυσούνα.

Χάρη σε μία φοβερή ανατροπή στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Φούλαμ, η Τσέλσι πήρε τη νίκη (1-2) και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς στον αγώνα που δίνει για το εισιτήριο του Champions League την επόμενη σεζόν.

Το ημίχρονο στο «Craven Cottage» βρήκε την Τσέλσι πίσω στο σκορ από το γκολ του Ιγουόμπι στο 20ό λεπτό, σκορ που δεν άρεσε στους φιλάθλους των Μπλε. Πολλοί από αυτούς άρχισαν να «τραγουδάνε» ρυθμικά κατά του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος λίγα μέτρα παραπέρα βημάτιζε προς τη φυσούνα και τα αποδυτήρια.

«Μ@λ@κ@, μ@λ@κ@», ήταν το... σύνθημα, ενώ μετά την ανατροπή της ομάδας του ο Μαρέσκα έφυγε καρφί προς τα αποδυτήρια χωρίς να χαιρετήσει τους φιλοξενούμενους οπαδούς.

Enzo Maresca receiving the full "wanker" treatment by the travelling Chelsea fans… pic.twitter.com/4R5WfrF89E