Ο τίτλος της Λίβερπουλ και η 20ετία του Βαλβέρδε

Μετά τον αποκλεισμό από την Άρσεναλ στο Champions League, η Ρεάλ υποδέχεται την Μπιλμπάο σε ακόμα ένα δύσκολο ματς στην κούρσα του τίτλου. Και θα πρέπει να παίξει χωρίς τον τιμωρημένο Εμπαπέ. Η «βασίλισσα» αγωνίστηκε δύο φορές φέτος χωρίς τον Γάλλο στη LaLiga και σε αμφότερες τις περιπτώσεις έμεινε στην ισοπαλία...

Σε αυτό το ματς, λοιπόν, οι Βάσκοι θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στο «Μπερναμπέου» από τον Φεβρουάριο του 2005, όταν είχαν επιβληθεί με 2-0. Τότε, ήταν και η τελευταία φορά που κέρδισαν τη Ρεάλ και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια στη σεζόν. Στον πάγκο εκείνη την εποχή καθόταν ο άνθρωπος που βρίσκεται στην ίδια θέση και τώρα: ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο έμπειρος τεχνικός οδηγεί φέτος την Αθλέτικ σε εντυπωσιακές επιδόσεις, καθώς ποτέ ξανά η ομάδα του δεν είχε χάσει μόλις 4 ματς σε αυτό το σημείο της σεζόν, ενώ έχει πάρει βαθμούς στις 3 από τις 4 τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα της Ρεάλ. Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία στο 2.15.

2 - Kylian Mbappé is the second @realmadrid forward to receive a red card in the first half of a LaLiga match in the entire 21st Century, after Ruud van Nistelrooij vs Atlético de Madrid in 2008. New. pic.twitter.com/o6htWkF8ug — OptaJose (@OptaJose) April 13, 2025

Η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει φιέστα από τώρα

Η Λίβερπουλ έχει τη δυνατότητα να στεφθεί από τώρα πρωταθλήτρια, αν κερδίσει η ίδια και παράλληλα χάσει η Άρσεναλ. Αν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε οι Reds θα γίνουν μόλις η 6 η ομάδα στην ιστορία της Premier League, που κατακτούν τον τίτλο τόσο νωρίς. Αυτό συνέβη για τελευταία φορά τη σεζόν 2019-20, όταν και πάλι η Λίβερπουλ είχε τερματίσει στην κορυφή.

45 - Mohamed Salah has now been directly involved in 45 Premier League goals this term (27 goals, 18 assists); a new record for a player in a 38-game season. King. pic.twitter.com/GzTS08wVir — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2025



Το ματς, λοιπόν, με τη Λέστερ μπορεί να εξελιχθεί σε φιέστα, ειδικά από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι δεν έχουν σκοράρει σε κανένα από τα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους. Κινδυνεύουν, μάλιστα, να γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας, που μπορεί να μείνει στο μηδέν για 9 διαδοχικές αγωνιστικές μπροστά στο κοινό της. Σε όλες τις κατηγορίας, η τελευταία ομάδα που είχε τέτοιο σερί ήταν η Γουλβς στη 2 η κατηγορία το 1985...

Το διπλό σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 2.00. Επιπλέον, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει σκοράρει φέτος και στα 5 ματς της Λίβερπουλ κόντρα σε ομάδα, που προβιβάστηκαν φέτος (7 γκολ συνολικά) και θέλει να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της κατηγορίας, που βρίσκει δίχτυα για 6 διαδοχικά τέτοια παιχνίδια στην ίδια σεζόν. Στο 3.10 η απόδοση να ανοίξει το σκορ ο Σαλάχ.

bwin Quick Hits

Από τη στιγμή που ο Ντέιβιντ Μόις επέστρεψε στον πάγκο της Έβερτον, τα «ζαχαρωτά» έχουν χάσει τα λιγότερα παιχνίδια (2) στην Premier League μετά τις Άρσεναλ και Λίβερπουλ. Στα 4 τελευταία εντός έδρας ματς, μάλιστα, έμειναν στην ισοπαλία. Θα φέρουν την 5 η διαδοχική ισοπαλία, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία τους, με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι; Το «Χ» προσφέρεται σε απόδοση 3.50.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε και τα 4 τελευταία ματς που έδωσε Κυριακή του Πάσχα (των Καθολικών) με συνολικό σκορ 9-1. Θα διευρύνει το καλό σερί και κόντρα στη Γουλβς. Στο 1.93 προσφέρεται ο άσος.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Μπάγερν στο Champions League η Ίντερ έχει πολύ δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπολόνια. Και τελευταία οι «νερατζούρι» δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά στις εξόδους τους για τη Serie A, έχοντας κερδίσει μόλις σε 1 από τις 6 προηγούμενες. Κράτησαν, μάλιστα, μόλις 1 φορά το μηδέν σε αυτό το σερί και στην ίδια περίοδο είδαν 9 ομάδα στην κατηγορία να τα πηγαίνουν καλύτερα από αυτούς. Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται σε απόδοση 1.60.

1931 - Newcastle have secured their first league double over Manchester United since 1930-31, while they scored four goals in a league game against the Red Devils for the first time since September 2001 (4-3). Howay. pic.twitter.com/nFjd2HAI58 — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2025



Μεγάλο ματς στη μάχη για την έξοδο στο επόμενο Champions League ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Νιουκάστλ το απόγευμα του Σαββάτου. Οι Magpies μετράνε 3 διαδοχικές νίκες στοι ζευγάρι, σκοράροντας πάντα 3+ γκολ για το πρωτάθλημα. Θα διευρύνουν το εντυπωσιακό σερί; Το διπλό πληρώνει 2.80, ενώ το Over 2,5 1.63.

Μόλις 1 από τα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Αταλάντα έχει χάσει η Μίλαν για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος (1-2 τον Μάρτιο του 2008). Πρέπει, μάλιστα, να γυρίσουμε πίσω στον Απρίλιο του 1978, για να βρούμε τον προπονητή που ηττήθηκε στο πρώτο εντός έδρας ματς από την Αταλάντα στο δεύτερο μισό της σεζόν: αυτός ήταν ο Νιλς Λίντχολμ (0-1). Θα συνεχιστεί η καλή παράδοση για τους «ροσονέρι»; Στο 2.50 ο άσος.

Η Μπάγερν έχει δεχθεί γκολ και στα 6 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα, κάτι που της συμβαίνει για πρώτη φορά φέτος. Ο Γιόνας Ούρμπιχ, μάλιστα, ήδη τρέχει αρνητικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία των Βαυαρών, που δέχεται γκολ και στα 5 πρώτα του παιχνίδια. Θα συνεχιστεί το αρνητικό σερί και κόντρα στη Χάιντενχαϊμ; Στο 1.73 βρίσκουμε το G/G.



Η Τότεναμ έχει χάσει και τα 2 ματς που έδωσε Δευτέρα του Πάσχα για την Premier League, με αμφότερες τις ήττες να έρχονται εντός έδρας: με 1-2 το 2006 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με το ίδιο σκορ από τη Νόριτς το 2012. Η Νότιγχαμ Φόρεστ, από την άλλη, ηττήθηκε μόλις σε 2 από τα 35 τελευταία της ματς για το πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη μέρα, ενώ για την κορυφαία κατηγορία δεν έχασε κανένα από τα 16 πιο πρόσφατα (τελευταία της ήττα το 1966 από την Τσέλσι). Θα συνεχιστεί το εντυπωσιακό σερί για τους φιλοξενούμενους; Στο 2.70 προσφέρεται το διπλό.

4 & 2 - Dusan #Vlahovic equalled his seasonal record for assists in #SerieA (four as in 2023/24), providing more than one assist in a single match since he arrived in Italy for the first time in his 247 games in all competitions. Selflessness.#JuventusLecce pic.twitter.com/SjMq9NPJz4 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 12, 2025

Στις 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες έχει φτάσει το σερί της Γιουβέντους στα ματς με την Πάρμα, επίδοση που ήδη αποτελεί ρεκόρ για την κορυφαία κατηγορία. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι «μπιανκονέρι»; Στο 1.82 βρίσκουμε το διπλό.

Η Ντόρτμουντ έχει κερδίσει και τα 10 τελευταία εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Γκλάντμπαχ για την Bundesliga. Αν οι φιλοξενούμενοι ηττηθούν και τώρα, θα είναι το χειρότερο σερί στην ιστορία τους κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο (είχαν 10 σερί ήττες από την Μπάγερν την περίοδο 1983-91). Ο άσος προσφέρεται στο 1.41.

Το εντυπωσιακό αήττητο εντός έδρας σερί της Ρόμα με αντίπαλο τη Βερόνα για το πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 27 παιχνίδια. Η ομάδα του Ρανιέρι, μάλιστα, συνεχίζει την εκπληκτική της πορεία, παραμένει αήττητη για 16 αγωνιστικές και ψάχνει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για την κορυφαία της επίδοση από τη σεζόν 2015-16. Ο άσος πληρώνει 1.41.

Και τα 2 τελευταία ματς ανάμεσα σε Μπρέντφορντ και Μπράιτον για το πρωτάθλημα έληξαν με σκορ 0-0. Στην ιστορία της κατηγορίας μόνο 4 ζευγάρια σημείωσαν 3 διαδοχικές ισοπαλίες με το συγκεκριμένο σκορ (τελευταίο το Τσάρλτον – Μίντλεσμπρο το 2002). Θα επαλαληφθεί η ιστορία; Στο 3.60 βρίσκουμε την ισοπαλία, στο 13.00 το ακριβές σκορ 0-0.

Η Λάτσιο έχει πετύχει συνολικά 39 γκολ στα 17 τελευταία ματς που έδωσε με αντίπαλο την Τζένοα για τη Serie A. Θα δούμε και φέτος θέαμα στο ζευγάρι; Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 2.25.

Η Φιορεντίνα έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία ματς με αντίπαλο την Κάλιαρι για τη Serie A. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη, για να κάνει νέο ρεκόρ, καθώς ποτέ δεν συμπλήρωσε 4 διαδοχικές στο ζευγάρι; Στο 2.35 το διπλό.

Το αήττητο σερί της Βαλένθια στη LaLiga έχει φτάσει στα 6 παιχνίδια, με τις «νυχτερίδες» να κερδίζουν και τα 3 τελευταία. Θα φτάσουν στην 4 η διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, κάτι που έχουν να πετύχουν από τον Απρίλιο του 2018; Στο 2.30 ο άσος.



