Με 11 παίκτες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μύκονο για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε εκτός.

Η δράση στην 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή (5/4), με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη Μύκονο σε ένα παιχνίδι που κλείνει το πρόγραμμα αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρττζώκα θα παραταχθεί με 11αδα κόντρα στη Μύκονο αποτελούμενη από τους: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χαλ.

Εκτός της αναμέτρησης θα μείνουν ο Εβάν Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, ο Ταϊρίκ Τζόους και ο Γιώργος Μπουρνελές λόγω τραυματισμού, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσει που είναι τιμωρημένος. Παράλληλα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Μουσταφά Φαλ, Κόρι Τζόσεφ και Σακίλ ΜακΚίσικ.