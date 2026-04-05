Ολυμπιακός: Με 11άδα κόντρα στη Μύκονο - Ξεκούραση για τον Φουρνιέ
Η δράση στην 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή (5/4), με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη Μύκονο σε ένα παιχνίδι που κλείνει το πρόγραμμα αυτού του Σαββατοκύριακου.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρττζώκα θα παραταχθεί με 11αδα κόντρα στη Μύκονο αποτελούμενη από τους: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χαλ.
Εκτός της αναμέτρησης θα μείνουν ο Εβάν Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, ο Ταϊρίκ Τζόους και ο Γιώργος Μπουρνελές λόγω τραυματισμού, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσει που είναι τιμωρημένος. Παράλληλα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Μουσταφά Φαλ, Κόρι Τζόσεφ και Σακίλ ΜακΚίσικ.
