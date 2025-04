Ο Αντρέ Ονάνα ήταν ξανά ο αρνητικός πρωταγωνιστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λυών, καθιστώντας τις δηλώσεις του Νεμάνια Μάτιτς πιο επίκαιρες από ποτέ. Είναι τελικά ο χειρότερος κίπερ στην ιστορία της;

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να διατηρήσει την παράδοση που έχει χτίσει ως στην έδρα της Λυών, μένοντας αήττητη για τρίτη σερί επίσκεψη. Το τελικό 2-2 της δίνει το πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στο «Ολντ Τράφορντ», με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League.

Μέχρι εδώ, όλα καλά. Για κάποιον που τουλάχιστον δεν έχει δει τη διακύμανση του σκορ και κυρίως δεν έχει παρακολουθήσει το ίδιο το ματς και τα γκολ που σημειώθηκαν. Στην πραγματικότητα, το τελικό 2-2 βγάζει κερδισμένους σε μομέντουμ στους Λιονέ, οι οποίοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις, με τρόπο που διατήρησε για τα καλά στη σφαίρα της επικαιρότητας τις δηλώσεις του Νεμάνια Μάτιτς για τον Αντρέ Ονάνα παραμονές του ματς.

«Μπορείς να μιλάς αν είσαι ο Φαν Ντερ Σαρ, ο Ντε Χέα ή ο Σμάιχελ. Όχι όμως όταν είσαι ο χειρότερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Γιουνάιτεντ».

Ο Σέρβος έριξε τη «βόμβα» και η αλήθεια είναι πως ο Καμερουνέζος κάθε άλλο παρά διέλυσε τις αμφιβολίες με την εμφάνισή του στο «Groupama Stadium». Ο Ονάνα ήταν για ακόμα μια φορά τη φετινή σεζόν ο αρνητικός πρωταγωνιστής των Κόκκινων Διαβόλων, με τις αντιδράσεις του στα δύο γκολ της Λυών να σηκώνουν μπόλικη κουβέντα. Πλέον, στη βάση ενός συγκεκριμένου ερωτήματος;

Είναι τελικά ο χειρότερος κίπερ στη σύγχρονη ιστορία της Γιουνάιτεντ; Το Gazzetta παίρνει την πάσα από τον Σέρβο μέσο και μπαίνει σε επιχείρηση... αξιολόγησης του 29χρονου κίπερ με τη βοήθεια των στατιστικών και του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ανάλυσης ποδοσφαίρου. Στο... ζύγι τοποθετούνται όλοι οι βασικοί κίπερ της Γιουνάιτεντ στην εποχή της Premier League, από τον Πέτερ Σμάιχελ ως και τον Νταβίντ Ντε Χέα.

Ο Αντρέ Ονάνα μετακόμισε στη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2023 αντί 50 εκατομμυρίων ευρώ και ως ένας διαρκώς εξελίξιμος κίπερ που είχε καθιερωθεί τόσο στον Άγιαξ του Έρικ Τεν Χαγκ, όσο και στην Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι.

Η άφιξή του στο «Ολντ Τράφορντ» σήμανε και την επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση του Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος έδωσε ό,τι είχε να δώσει για 13 χρόνια στο κλαμπ και έφυγε αρκετά μακριά από το peak του.

Η αρνητική συγκυρία για τον Ονάνα, ωστόσο, ήταν πως συνέπεσε στις δύο χειρότερες σεζόν της Γιουνάιτεντ στην ιστορία της στην Premier League. Κι ενώ κάποιοι μπορούν να ισχυριστούν πως ο ίδιος αποτελεί μέρος του προβλήματος, οι αριθμοί αποδεικνύουν πως τουλάχιστον στην πρώτη του σεζόν, ήταν ένας από τους ελάχιστους διασωθέντες.

Όπως προκύπτει από τους αριθμούς του Wyscout, τη σεζόν 2023/24 η Γιουνάιτεντ δεχόταν xG 1,9 ανά αγώνα και πάνω από 14 τελικές κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Ο Ονάνα ολοκλήρωσε τη σεζόν με το βαρύ παθητικό των 58 γκολ στην Premier League και των 83 σε όλες τις διοργανώσεις. Ακόμα κι έτσι, όμως, το θετικό πρόσημο για τον Ονάνα ήταν πέρα για πέρα θετικό με βάση τον... φόρτο εργασίας του και την τραγική άμυνα των Κόκκινων Διαβόλων!

Συγκεκριμένα, ο Ονάνα ολοκλήρωσε τη σεζόν δεχόμενος πέντε γκολ λιγότερα από το αναμενόμενο βάσει του δείκτη των xCG (expected conceded goals) που ήταν 88,5. Ολοκλήρωσε, μάλιστα, τη σεζόν ως 2ος σε συνολικές επεμβάσεις στην Premier League, δεύτερος σε γκολ που απέτρεψε με 10,8 (!) και 1ος στο index του Wyscout που αξιολογεί συνολικά τις εμφανίσεις όλων των κίπερ της κατηγορίας.

No Premier League goalkeeper has made more errors leading to a shot (12) or more errors leading to a goal (8) across all competitions since the start of last season than André Onana.



Nemanja Matic might have a point. 👀 pic.twitter.com/WsxBmsNQY0