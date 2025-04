Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν έχοντας κατακτήσει τα πάντα ή, μάλλον, σχεδόν τα πάντα με τους Citizens.

Τους τελευταίους του μήνες στην Μάντσεστερ Σίτι διανύει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, μετά την... βόμβα που έριξε ο ίδιος με την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τους Citizens στο τέλος της σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι το μεγάλο κεφάλαιο του Ντε Μπρόινε στη Σίτι θα κλείσει μία δεκαετία μετά την απόκτησή του από την Βόλφσμπουργκ το 2015. Δέκα χρόνια γεμάτα τρόπαια και διακρίσεις που τον κατατάσσουν ανάμεσα στους καλύτερους μέσους στην ιστορία της Premier League.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα βραβείο που ο Ντε Μπρόινε δεν κατάφερε να κατακτήσει! Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, σε αυτά τα δέκα χρόνια που αγωνίζεται στην Premier League, ο Ντε Μπρόινε δεν έχει αναδειχθεί ποτέ ως παίκτης του μήνα! Παρά το γεγονός ότι τις σεζόν 2019/2020 και 2021/2022 πήρε το βραβείο του παίκτη της χρονιάς στο πρωτάθλημα.

Kevin De Bruyne has never won the Premier League Player of the Month award but he has won two Premier League Player of the Year awards. 🤯 pic.twitter.com/R88VwjakKK