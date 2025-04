Ο Μπρούνο Φερνάντες έβγαλε το καπέλο στον Κέβιν Ντε Μπρόινε, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για αυτόν λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της επικείμενης αποχώρησής του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η κλάση αναγνωρίζει την κλάση. Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε προ ημερών ανακοίνωσε πως μετά από δέκα χρόνια θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι και ο Μπρούνο Φερνάντες δεν δίστασε να αποθεώσει τον μαέστρο της άσπονδης αντιπάλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος χαφ έσταξε... μέλι για τον ομόλογό του, αφού τον αντιμετώπισε για τελευταία φορ στο ισόπαλο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

From one midfield maestro to another 🫡



Bruno Fernandes had this to say when asked about Kevin De Bruyne's impact on the Premier League following the Manchester derby pic.twitter.com/i18W9YRxRG