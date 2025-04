Ο Ιβάν Γιούριτς θα αποτελέσει παρελθόν από τη Σαουθάμπτον, λίγες ώρες μετά την ήττα από την Τότεναμ και το μαθηματικό της υποβιβασμό.

Η Σαουθάμπτον ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Premier League, την ώρα που ο Ιβάν Γιούριτς είναι έτοιμος να πει με τη σειρά του «αντίο» στην ομάδα. Οι Άγιοι ηττήθηκαν με 3-1 από την Τότεναμ κι έχασαν οποιαδήποτε ελπίδα είχαν να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία του Νησιού.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε, ο σύλλογος θα τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Κροάτη τεχνικό, η θέση του οποίου ήταν πολύ δυσμενής το τελευταίο διάστημα.

Ο 49χρονος αποχωρεί μετά από μόλις 108 ημέρες στον πάγκο της Σαουθάμπτον, έχοντας καταγράψει μόλις μία νίκη σε 14 αγώνες στο πρωτάθλημα. Το 2-1 επί της Ίπσουιτς στις αρχές Φεβρουαρίου δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα επικρατούσε στα αποδυτήρια.

Τη σεζόν για τους Άγγλους θα ολοκληρώσει ο Σάιμον Ρασκ, που είχε βρεθεί ξανά σε ρόλο υπηρεσιακού.

🚨 Ivan Jurić leaves Southampton with immediate effect after Premier League relegation confirmed.



The Croatian parts ways with Saints FC just after 108 days in charge, using a relegation clause. pic.twitter.com/eJDBArl43b