Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύμα του «Footmercato», το ενδιαφέρον έρχεται και από τη Σαουδική Αραβία, με τη Νεόμ, που είναι έτοιμη να εξασφαλίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, να μπαίνει στο παιχνίδι για την απόκτησή του.

Second division Saudi Arabian side NEOM SC are in talks to sign Kevin De Bruyne. 🇸🇦



They are in serious discussions with the Manchester City midfielder, who is not opposed to moving to Saudi.



(Source: @footmercato) pic.twitter.com/7cPlo0Orl7