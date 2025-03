Ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος μετά το στραβοπάτημα στο «City Ground» ισοφάρισε τη χειρότερή του επίδοση σε ήττες στο πρωτάθλημα σε μια σεζόν.

Ήταν δεδομένο πως η φετινή ήταν η πιο δύσκολη σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν συνεχώς. Τελευταίο «στραβοπάτημα» για τους Citizens η ήττα στο «City Ground από τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, η οποία επικράτησε 1-0 χάρη σε γκολ του Χάντσον Οντόι προς το φινάλε του αγώνα.

Κάπως έτσι απέκτησε σαφές πλεονέκτημα στην κούρσα της πρώτης τετράδας απέναντι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος παράλληλα ισοφάρισε ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ κατά την παρουσία του στην Premier League.

Συγκεκριμένα αυτή ήταν η 9η ήττα της Μάντσεστερ Σίτι την τρέχουσα περίοδο στο πρωτάθλημα, επίδοση που αποτελεί τη χειρότερη επί εποχής Γκουαρδιόλα!

Μόνο την πρώτη του σεζόν στο Μάντσεστερ (2016/2017) ο Καταλανός είχε χάσει τόσους αγώνες στο πρωτάθλημα, με την ιστορία ωστόσο να... επαναλαμβάνεται και τον 54χρονο πλέον να κινδυνεύει να σπάσει το ρεκόρ του με τις περισσότερες ήττες σε πρωτάθλημα σε μια σεζόν.

Pep Guardiola's nine losses in 28 games this Premier League season are tied for his most league losses in a single season as a head coach.



He lost nine league games with City in the 2019-20 season. pic.twitter.com/204UByKqVs