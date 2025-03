Αμορίμ: «Πιστεύω πολύ στον Μάουντ, χρειαζόμαστε παίκτες σαν εκείνον!»

Ο Αμορίμ αποθέωσε τον Μάουντ, λέγοντας ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάζεται περισσότερους παίκτες σαν εκείνον!

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, έσταξε μέλι μιλώντας για τον Μέισον Μάουντ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα χρειάζεται περισσότερους παίκτες σαν αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα ο τεχνικός των Red Devils μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 26χρονο Άγγλο και δήλωσε:«Πιστεύω πολύ στον Μέισον Μάουντ, χρειαζόμαστε κι άλλους παίκτες σαν και αυτόν στην ομάδα. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και αν συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει τότε θα έχει την απόλυτη στήριξη από ολόκληρο το κλαμπ».

Να θυμίσουμε πως ο Μέισον Μάουντ φέτος σε 12 εμφανίσεις του με τη φανέλα των Red Devils δεν έχει βρει δίχτυα και από τον Δεκέμβριο του 2024 είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, λόγω τραυματισμού.

🚨 Rúben Amorim: “I believe a lot in Mason Mount. We need players like Mount”.



“He was a European champion. He's a really talented player. And when the player does everything like he does, he will always have the support of everybody here in the club”. pic.twitter.com/pTAwdzpKxc