Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε ότι βρέθηκε κοντά στο να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι, απορρίπτοντας ωστόσο την πρόταση για χάρη της ομάδας του.

Ελάχιστα θετικά μπορεί να συλλέξει κάποιος από την φετινή απογοητευτική πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μετά από 28 αγωνιστικές στην Premier League βρίσκεται μόλις στην 14η θέση.

Ένας από τους... διασωθέντες της χρονιάς είναι αναμφίβολα ο Μπρούνο Φερνάντες που με 15 γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ των Κόκκινων Διαβόλων όντας και ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό τερμάτων. Μάλιστα, στην πρόκριση επί της Σοσιεδάδ για τα προημιτελικά του Europa League, ο Πορτογάλος σημείωσα χατ τρικ, αποδεικνύοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται σε φόρμα.

Ο ίδιος αποκάλυψε πάντως ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι τελείως διαφορετικά, μιας και το καλοκαίρι βρέθηκε κοντά στην έξοδο από τη Γιουνάιτεντ.

«Κάθισα και συζήτησα με τον σύλλογο το καλοκαίρι, επειδή είχα μια προσφορά για να φύγω. Μιλήσαμε σχετικά με το εάν θα έφευγα ή όχι. Μου είπαν τι ήθελαν από εμένα. Εγώ τους ρώτησα αν με βλέπουν ακόμη ως μέρος του μέλλοντος της ομάδας. Ο Τεν Χαγκ τότε ήταν πολύ ξεκάθαρος μαζί μου, όλοι τους πίστευαν ότι θα αποτελούσα μεγάλο μέρος της ανοικοδόμησης του συλλόγου. Απέρριψα την πρόταση και έμεινα», τόνισε μεταξύ άλλων o Φερνάντες.

🚨Bruno Fernandes:



"I had an offer to leave, and we talked about the possibility of me staying or leaving. They said what they wanted for me, I just asked if they still see me as part of the future or not. I spoke at the time with Erik ten Hag, he was very clear, and the club,… pic.twitter.com/DvtIltlBK4