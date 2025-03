Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε την κριτική που δέχθηκε πρόσφατα από τον Φάμπιο Καπέλο απαντώντας στους ισχυρούς περί αλαζονείας από πλευράς Ιταλού.

Ο Φάμπιο Καπέλο δεν... μάσησε τα λόγια του μιλώντας πρόσφατα στην εφημερίδα «El Mundo» για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, στον οποίο άσκησε κριτική.

Ο πρώην τεχνικός της Εθνικής Αγγλίας είχε χαρακτηρίσει τον Γκουαρδιόλα ως αλαζόνα στον τρόπο διαχείρισης της ομάδας του, ενώ τον κατηγόρησε ότι... κατέστρεψε το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς «όλοι προσπάθησαν να τον αντιγράψουν». Την απάντησή του έδωσε ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, όπου ρωτήθηκε για τις τότε δηλώσεις του Καπέλο.

«Ακούω όσα λένε για εμένα, οπότε να είστε προσεκτικοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Καπέλο το λέει αυτό για εμένα. Αλλά δεν είμαι αρκετά καλός ώστε να καταστρέψω το ιταλικό ποδόσφαιρο! Δίνω μια μεγάλη αγκαλιά στον Φάμπιο», σχολίασε ο Γκουαρδιόλα.

