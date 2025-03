Με 28 χρόνια φυλάκισης τιμωρήθηκαν 22 οπαδοί που είχαν πάρει μέρος σε επεισόδια μετά από την αναμέτρηση Σαουθάμπτον - Τότεναμ τον Μάρτιο του 2023.

Βαρύτατη ήταν η ποινή για συνολικά 22 οπαδούς οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε επεισόδια μετά την αναμέτρηση της Σαουθάμπτον με την Τότεναμ στις 18 Μαρτίου του 2023 για ματς της Premier League.

Όπως μετέδωσε το «Sky Sports», οι 22 ταραξίες τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 28 ετών με παράλληλη απαγόρευση εισόδου σε γήπεδα. Τα βίαια περιστατικά είχαν λάβει χώρα το απόγευμα εκείνης της ημέρας μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων που ήρθαν στα χέρια προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας έναν άντρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

BREAKING: 22 football fans who were involved in a mass brawl following Southampton’s Premier League game against Tottenham in 2023 have been jailed for 28 years. pic.twitter.com/h2XobmjAip