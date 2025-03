Ο Λερόι Σανέ είναι μια από τις περιπτώσεις που παρακολουθεί στενά η Άρσεναλ ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου, όπως αναφέρει η «Bild».

Η φετινή σεζόν μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η Άρσεναλ σχεδιάζει ήδη τη μεταγραφική της ενίσχυση ενόψει της επόμενης. Κι ένα όνομα που φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Gunners για τη μεσοεπιθετική γραμμή, είναι ο Λερόι Σανέ.

Όπως αναφέρει η «Bild», ο Γερμανός εξτρέμ της Μπάγερν έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος τον γνωρίζει από τη συνύπαρξή τους στη Μάντσεστερ Σίτι την εποχή που ήταν βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το συμβόλαιο του Σανέ εκνπέει στο τέλος της σεζόν και προς ώρας δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για ανανέωση, συνθήκη που ενισχύει το δέλεαρ στις τάξεις των Κανονιέρηδων καθώς αν προχωρήσουν σε κίνηση, θα τον αποκτήσουν ως ελεύθερο.

Ο Σανέ φέτος αποτελεί εναλλακτική επιλογή στα φτερά της επίθεσης για τον Βενσάν Κομπανί, έχοντας σημειώσει οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 εμφανίσεις.



