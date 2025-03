Διατεθειμένος να απορρίψει την πρόταση της Γιουνάιτεντ για ένα νέο συμβόλαιο και να αγωνιστεί εκτός Αγγλίας είναι ο Κόμπι Μέινου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Guardian».

Ο Κόμπι Μέινου αποτελεί ένα από τα μεγάλα project της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία πρόσφατα άνοιξε νέο κύκλων διαπραγματεύσεων με τον 19χρονο Άγγλο προκειμένου να τον «δέσει» στο Μάντσεστερ μετά τη λήξη του συμβολαίου του το 2027.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Guardian», ο Μέινου σκέφτεται να μην ανανεώσει με τον σύλλογο, ενώ μάλιστα πιθανό είναι το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Αγγλίας, παρά το δεδομένο ενδιαφέρον που υπάρχει από την Τσέλσι.

Ο Μέινου είχε κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων στο 2023 σε ηλικία 17 ετών και μετράει έκτοτε συνολικά 60 συμμετοχές, έξι γκολ και δύο ασίστ με την πρώτη ομάδα. Η Γιουνάιτεντ από την πλευρά της, όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, είναι ανοιχτή στην πώληση του νεαρού ποδοσφαιριστή, η αξία του οποίου εκτιμάται γύρω στα 80 εκατ. ευρώ. Στον σύλλογο πιστεύουν ότι ο Μέινου θα μπορούσε να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο υπό βελτιωμένους όρους που να ανταποκρίνεται στα θέλω του ποδοσφαιριστή.

