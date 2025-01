Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Τσέλσι είναι ο πιο πιθανός προορισμός για τον Κόμπι Μέινου σε περίπτωση που ο 19χρονος αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Κόμπι Μέινου είναι ένα από τα ταλέντα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον 19χρονο χαφ να μετράει ήδη 52 εμφανίσεις με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων. Ωστόσο, το μέλλον του στον σύλλογο δεν είναι σίγουρο και η Τσέλσι «παραμονεύει».

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Daily Mail», οι Μπλε ήρθαν σε πρώτη φάση σε επαφή με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, χωρίς ακόμη να έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ λήγει τον Ιούνιο του 2027 και εάν δεν τελεσφορήσουν οι συζητήσεις των δύο πλεόν για περαιτέρω ανανέωση, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι.

Πάντως, είναι ξεκάθαρο σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι ο 19χρονος προτιμάει να παραμείνει στην ομάδα του, ενώ και ο Ρούμπεν Αμορίμ τον υπολογίζει. Προτεραιότητα της Γιουνάιτεντ για την ώρα είναι να ανανεώσει τον Αμάντ Ντιαλό και στη συνέχεια να εξετάσει την περίπτωση του Μέινου.

