Στα πιτς για 10-11 εβδομάδες θα μείνει ο Νέιθαν Άκε, αφότου πέρασε με επιτυχία την πόρτα του χειρουργείου για το κάταγμα που είχε υποστεί στο αριστερό του πόδι.

O Νέιθαν Άκε έχει σταθεί ιδιαίτερα άτυχος τη φετινή σεζόν -έχει αγωνιστεί μόλις 18 φορές- χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμού.

Πιο πρόσφατο το κάταγμα που είχε στο αριστερό του πόδι και τον ταλαιπωρούσε εδώ και καιρό, με τον παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι να περνάει επιτυχώς την πόρτα του χειρουργείου. Ο Ολλανδός στόπερ αναμένεται να ακολουθήσει πρόγραμμα ανάρρωσης και αποθεραπείας, ενώ ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απουσιάσει.

Αυτό κυμαίνεται από 10 έως 11 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι της εναπομείνασας αγωνιστικής περιόδου, όπως και τον προημιτελικό του Nations League απέναντι στην Ισπανία στις 20 Μαρτίου.

Manchester City defender Nathan Ake has been ruled out for 10 to 11 weeks due to his left foot injury.



Manager Pep Guardiola confirmed the news in his pre-match news conference ahead of City's Premier League trip to Nottingham Forest.