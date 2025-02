Γκουαρδιόλα: «Μπαίνει στο χειρουργείο ο Ακάντζι, εκτός για 8-10 εβδομάδες»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε τα άσχημα νέα για τον τραυματισμό του Μανουέλ Ακάντζι τονίζοντας πως το Σάββατο χειρουργείται και ύστερα θα μείνει εκτός για 8-10 εβδομάδες.

Το ρεπορτάζ της «Telegraph» επιβεβαίωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού στην συνέντευξη Τύπου σήμερα για τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Νιουκάστλ το Σάββατο (15/02-17:00) ανέφερε πως ο Μανουέλ Ακάντζι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου αύριο και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός για 2-2,5 μήνες.

PEP 💬 (On Manuel Akanji) He has surgery on Saturday. Eight to 10 weeks out. pic.twitter.com/ufZQ6yPTJY

Ο Ελβετός κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι αποκόμισε τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League την περασμένη Τρίτη κι όπως φαίνεται θα τον στερηθεί μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Αναφορικά με τους Τζακ Γκρίλις και Νίκο Φερνάντεθ, ο Καταλανός τεχνικός εξήγησε πως ο διεθνής Άγγλος επιθετικός χαφ δεν θα είναι πιθανότατα έτοιμος για τον ματς με την Νιουκάστλ ενώ ο Ισπανός μέσος γίνεται καλύτερα μέρα με την μέρα, ωστόσο η κατάστασή του θα αξιολογηθεί τις επόμενες ώρες.

PEP 💬 (On Nico) Day by day he is getting better. We’ll assess [his fitness] in the next few hours. pic.twitter.com/rY6kQwSmqq