Ο 17χρονος Ντένερ Εβαντζελίστα είναι η νέα προσθήκη της Τσέλσι, με τους Μπλε να δίνουν συνολικά 14 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από την Κορίνθιανς, με συμβόλαιο επταετούς ισχύος.

Η Τσέλσι συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστέςμ με τον Ντένερ Εβαντζελίστα να είναι ο επόμενος που ετοιμάζεται για το υπερατλαντικό ταξίδι με προορισμό το Λονδίνο. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal έχει ολοκληρωθεί και ο 17χρονος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ θα φθάσει στο Νησί και θα ενταχθεί στους Μπλε το 2026, όταν ενηλικιωθεί.

Η συμφωνία με την Κορίνθιανς φαίνεται να έχει κλείσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ, με επιπλέον 4 εκατ. ως μπόνους, ενώ οι Βραζιλιάνοι θα διατηρήσουν κι ένα ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη, που ορίστηκε στο 15%.

Ο νεαρός οπισθοφύλακας, που αγωνίζεται και στην Κ20 της «σελεσάο», θα υπογράψει συμβόλαιο επταετούς διαρκείας με τους Άγγλους, ενώ μέχρι στιγμής μετράει 18 εμφανίσεις με τέσσερα γκολ για τους Βραζιλιάνους.

