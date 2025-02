Ο Έρικ Τεν Χαγκ αποκάλυψε ότι η προπονητική του καριέρα ίσως και να έχει λάβει τέλος, ενώ τόνισε τη διαφορά που ασκεί η κριτική στη σημερινή γενιά ποδοσφαιριστών συγκριτικά με τις παλαιότερες.

Μόλις τέσσερις έχουν περάσει από την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ολλανδό να βρίσκεται έκτοτε μακριά από τους προπονητικούς πάγκους.

Κάτι που δεν αποκλείεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο, αφού όπως αποκάλυψε ο Τεν Χαγκ στο «SEG Stories» ίσως επιλέξει ένα άλλο επάγγελμα στο εγγύς μέλλον!

«Υπάρχουν τόσα πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω. Ίσως στο ποδόσφαιρο, σε μία νέα θέση ως μάναζτερ. Αυτό είναι μία επιλογή. Ή ίσως σε κάτι τελείως διαφορετικό! Τον τελευταίο καιρό δουλεύω με τα αδέρφια μου που έχουν τη δική τους εταιρεία. Μπορώ να δώσω τώρα περισσότερη προσοχή σε αυτό, είναι αρκετά διασκεδαστικό», είπε χαρακτηριστικά ο Τεν Χαγκ.

Επιπλέον, ο πρώην τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων τόνισε ότι αυτό που του λείπει από την παλιά του ομάδα είναι το «Ολντ Τράφορντ», ενώ σχολίασε τον διαφορετικό ρόλο που ασκεί η κριτική στους σημερινούς ποδοσφαιριστές συγκριτικά με ό,τι συνέβαινε στις παλιότερες εποχές.

«Η Γιουνάιτεντ είναι ένας γιγάντιος σύλλογος. Αν μου λείπει κάτι, αυτό είναι το ''Ολντ Τράφορντ''. Η γενιά στην οποία εγώ μεγάλωσα διαφέρει. Μπορούσες να είσαι πολύ πιο άμεσος τότε, ενώ αν το έκανα αυτό τώρα, θα αποθάρρυνα τους παίκτες μου. Η σημερινή γενιά δυσκολεύεται να διαχειριστεί την κριτική. Επηρεάζεται πολύ. Ο Φέργκιουσον ανήκε επίσης στην προηγούμενη γενιά. Πλέον πρέπει να μεταφέρεις το μήνυμά σου με πιο διακριτικό τρόπο προκειμένου να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα», συμπλήρωσε ο Ολλανδός.

Erik ten Hag thinks the current generation of players take criticism to heart much more 💔 pic.twitter.com/iDjXdjW2z1