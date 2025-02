Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ «κόβει» τα δωρεάν γεύματα στο «Ολντ Τράφορντ». Πλέον μόνο οι παίκτες θα συνεχίσουν να τρώνε κανονικά, ενώ το προσωπικό θα περιοριστεί σε σούπα και φρούτα!

Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, στο πλαίσιο των περικοπών, όπως αποκάλυψε η «Guardian», προχωρά σε δραστικές αλλαγές στο «Ολντ Τράφορντ». Καθώς η καντίνα κλείνει και οι εργαζόμενοι, από τα δωρεάν ζεστά γεύματα, θα πρέπει πλέον να αρκεστούν σε… φρούτα.

Στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον, οι παίκτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν κανονικά τα γεύματά τους, όμως για το υπόλοιπο προσωπικό, το μενού αλλάζει και το μόνο που θα τρώνε οι εργαζόμενοι είναι σούπα και ψωμί.

Παράλληλα, η καντίνα του «Ολντ Τράφορντ», που λειτουργούσε καθημερινά 11:30-13:30, θα κλείσει στο τέλος της εβδομάδας. Μέχρι τώρα, οι εργαζόμενοι είχαν δωρεάν ζεστά γεύματα, τσάι και καφέ, ενώ μόνο ορισμένα αναψυκτικά χρεώνονταν.

Πλέον, θα πρέπει να περιοριστούν σε δωρεάν φρούτα κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, ενώ οι εποχικοί εργαζόμενοι τις ημέρες των αγώνων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ένα πακέτο φαγητού.

Συν τοις άλλοις, σύμφωνα με τη «Daily Mail», αναμένεται να συνεχιστεί το...ντεμαράζ απολύσεων, ανακοινώνοντας επιπλέον 200!

🚨 Lunch at Manchester United’s Carrington training ground for everyone except first-team players has been reduced to soup and sandwiches - and that includes for coaches and analysts.



