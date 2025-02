Απογοητευμένος και θυμωμένος με την εικόνα της Άρσεναλ στην εντός έδρας ήττα από την Γουέστ Χαμ (22/02, 0-1) εμφανίστηκε ο Μικέλ Αρτέτα στις δηλώσεις του μετά τη την αναμέτρηση, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη.

Η Γουέστ Χαμ έδωσε τέλος στο αήττητο σερί της Άρσεναλ στο πρωτάθλημα και «θρυμμάτισε» τις ελπίδες τίτλου των Gunners, μετά τη νίκη της στο «Έμιρεϊτς» (22/02, 0-1) για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Η εικόνα της Άρσεναλ ήταν μέτρια έως κακή, καθώς η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν φάνηκε ικανή για να πάρει το πάνω χέρι σε κανένα σημείο του ματς. Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με σκληρά λόγια για την απόδοση των παικτών του στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη, ενώ αρνήθηκε ότι η ήττα της ομάδας του οφείλεται στην έλλειψη επιθετικών.

«Είμαι προφανώς πολύ απογοητευμένος και πολύ θυμωμένος. Δεν πιάσαμε το επίπεδό μας σήμερα και είμαι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος γι' αυτό, οπότε είμαι πολύ, πολύ θυμωμένος. Αρνούμαι ότι η ήττα μας οφείλεται στην έλλειψη επιθετικού, γιατί μιλάω καθαρά για το σημερινό ματς και το επίπεδο των παικτών μου σήμερα. Αυτό δεν ήταν ούτε κατά διάνοια το επίπεδο που πρέπει να πιάσουμε για να έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε μια Premier League», τόνισε ο προπονητής των Gunners, οι οποίοι πλέον βρίσκονται στο -8 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

🚨 Arteta: "I am very, very angry. Very disappointed. That was nowhere near the level needed to win the Premier League".



