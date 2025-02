Άσχημα είναι τα νέα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο Αμάντ Ντιαλό τραυματίστηκε στον αστράγαλό του στην προπόνηση της ομάδας και αναμένεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν!

Ο Αμάντ Ντιαλό είναι η «όαση» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν και ένας από τους ελάχιστους διακριθέντες στο σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ωστόσο, τα νέα για τους Κόκκινους Διαβόλους δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, καθώς ο 22χρονος τραυματίστηκε στην προπόνηση της ομάδας και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες, κάτι που σημαίνει ότι ίσως η σεζόν να έχει λάβει τέλος για τον νεαρό εξτρέμ.

Ο Ντιαλό, που πρόσφατα ανανέωσε με την Γιουνάιτεντ ως το 2030, πραγματοποιεί μία μεστή σεζόν με 9 γκολ και 7 ασίστ σε 36 συμμετοχές, έχοντας «λυτρώσει» την ομάδα του σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στα ματς με τις Σίτι και Σαουθάμπτον.

🚨⚠️ Amad Diallo set to miss the rest of the season with an ankle injury, confirmed. Man United star suffered the injury earlier this week, as @ChrisWheelerDM reports — he’s expected to be unavailable for the next 3 months. Big blow for United and Rúben Amorim. pic.twitter.com/QYqZpRoIUN

Μάλιστα, ο Αμορίμ προβληματίζεται ιδιαίτερα ενόψει της αναμέτρησης με την Τότεναμ την Κυριακή (16/02, 18:30), καθώς εκτός με πρόβλημα τραυματισμού έχουν μείνει επίσης οι Μέινου, Ουγκάρτε και Κόλιερ, με το κέντρο της Γιουνάιτεντ να μένει «γυμνό».

Extremely disappointed to be writing this message in such a crucial time of the season.



Unfortunately, I will be out for some time with an injury.



I will come back stronger than ever!!



Time to support the boys from the outside. Still loads to play for 🫶🏾❤️ pic.twitter.com/nWqTkOKyA5