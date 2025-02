Στον σκληρό τρόπο παιχνιδιού του αγγλικού ποδοσφαίρου αναφέρθηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την αναμέτρηση της Σίτι στο Κύπελλο Αγγλίας, καλωσορίζοντας έτσι τον άτυχο Νίκο Γκονζάλεθ που τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να «λυγίσει» την Λέιτον Όριεντ, σημείωσε την ανατροπή (8/2, 1-2) και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης, ο νεοαποκτηθείς από την Πόρτο, Νίκο Γκονζάλεθ, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του. Το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, καθώς ήταν εκείνος που έχασε την κατοχή της μπάλας στη φάση που κατέληξε στο γκολ της Όριεντ (16'). Μερικά λεπτά αργότερα, έπεσε κάτω από μαρκάρισμα που δέχθηκε πιάνοντας τη μέση του και στο 22' αντικαταστάθηκε τελικά από το ματς.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να σχολιάσει το ντεμπούτο του παίκτη που κόστισε 60 εκατ. ευρώ στους Citizens και τον... καλωσόρισε στην Αγγλία και τους διαιτητές της!

«Νομίζω ότι ο Νίκο κατάλαβε αμέσως πώς λειτουργούν η Premier League και οι διαιτητές. Καλωσόρισες. Χωρίς VAR είναι πιο δύσκολο, αλλά υπήρχαν κάποιες φάσεις που χρειάζονταν καλύτερες αποφάσεις από τον διαιτητή. Είναι κρίμα, δεν ξέρω πόσο κακός είναι ο τραυματισμός του, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.

