Με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να μπαίνει από τον πάγκο για να... διορθώσει την κατάσταση (1-0 στο 16') και να επιστρέφει στα γκολ μετά από δύο μήνες, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε δύσκολα της Λέιτον Όριεντ (1-2) και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η διαφαινόμενη «αγγαρεία» μετατράπηκε σε ακόμα μια ζόρικη συνθήκη. Μια από τις πολλές που έχει κληθεί να διαχειριστεί τη φετινή σεζόν, ανεξαρτήτως αντιπάλου και διοργάνωσης. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι «ίσιωσε» ένα ματς που της στράβωσε από νωρίς και δεν επέτρεψε στον εαυτό της να εκτεθεί και στο FA Cup, επιτελώντας το καθήκον της με ανατροπή απέναντι στη Λέιτον Όριεντ (1-2) της League One και παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16».

Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της και τους νεοαποκτηθέντες Νίκο Γκονζάλεθ και Βίτορ Ρέις βασικούς, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προβληματίστηκε από νωρίς, με τους γηπεδούχους να ορίζουν τον γρίφο... εντυπωσιακά. Μόλις στο 16' και μετά από μία προειδοποίηση στα «καρέ» του Ορτέγκα, ο Τζέιμι Ντόνλεϊ δοκίμασε την τύχη του με σουτ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Και πέτυχε διάνα! Το απίθανο σουτ του νεαρού επιθετικού (προϊόν της Τότεναμ) κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και κατόπιν στον Ορτέγκα, ο οποίος χρεώθηκε το αυτογκόλ.

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y