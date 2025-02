Η Νότιγχαμ Φόρεστ πέταξε το πρωί της Κυριακής (2/2) με προορισμό το Ντουμπάι, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει προετοιμασία για μία εβδομάδα, σε ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό από αυτό της Αγγλίας!

Τα όσα κάνει τη φετινή σεζόν στην Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας μαζί με την Άρσεναλ, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου (1/2) «κατασπάραξε» την Μπράιτον με το... τρομακτικό (και ιστορικό) 7-0.

Με τον επόμενο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 11/2, με την Έξετερ για το Κύπελλο Αγγλίας, η Νότιγχαμ έχει αρκετές ημέρες μπροστά της για να προετοιμαστεί. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα του Σάντο ταξίδεψε το πρωί της Κυριακής (2/2) στο Ντουμπάι, εκεί όπου θα γεμίσει τις μπαταρίες της για μία εβδομάδα συνεχίζοντας την προπόνησή της στο ζεστό κλίμα του Ντουμπάι.

Η αποστολή, αφού ολοκληρώσει την προετοιμασία της στο camp, θα επιστρέψει στην Αγγλία το ερχόμενο Σάββατο (8/2). Ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας, Ρος Γουίλσον, δήλωσε στο site της Νότιγχαμ:

«Όπως πάντα, ο ιδιοκτήτης μας Ευάγγελος Μαρινάκης έχει κεντρικό ρόλο σε ό,τι έχουμε χτίσει και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή του στη χρηματοδότηση αυτού του κρίσιμου camp, καθώς προσβλέπουμε σε μια πολύ παραγωγική εβδομάδα, εντός και εκτός γηπέδου. Η προπόνηση με ζεστό καιρό στις κορυφαίες εγκαταστάσεις που έχουμε εξασφαλίσει, θα είναι εξαιρετικά επωφελής».

Nuno and his squad will head to Dubai this morning for a week-long warm weather training camp. 💪