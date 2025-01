Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον 19χρονο Βίτορ Ρέις, ο οποίος υπέγραψε με τους Πολίτες συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η μεταγραφή του Βίτορ Ρέις στη Μάντσεστερ Σίτι πήρε σάρκα και οστά, με τους Citizens να ανακοινώνουν την απόκτηση του 19χρονου παίκτη της Παλμέιρας αντί ενός μη ευκαταφρόνητου ποσού.

Οι Άγγλοι κατέβαλαν στους Βραζιλιάνους 35 εκατ. ευρώ για την αγορά του, όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με το νεαρό στόπερ να υπογράφει στη συνέχεια συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο Βίτορ Ρέις θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πολιτών υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, την ώρα που προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και οι μεταγραφές των Κουσάνοφ και Μαρμούς.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Σίτι έχει δεσμευθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, διαθέτοντας συνολικά το ποσό των 150 εκατ. για να ενισχυθεί.

We're delighted to announce the signing of Vitor Reis ✍️ pic.twitter.com/jgFf8MaDp9