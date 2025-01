Πάρτι στη Μαγιόρκα με... κερασμένη μπύρα «υποσχέθηκε» ο Γιούργκεν Κλοπ σε περίπτωση που η Μάντσεστερ Σίτι χάσει τίτλους λόγω των 115 παραβιάσεων.

Ο Γιούργκεν Κλοπ ξεκίνησε τις νέες του υποχρεώσεις ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού οργανισμού της Red Bull και παρουσιάστηκε την Τρίτη (14/01) στη συνέντευξη Τύπου.

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση στον καινούριο του ρόλο, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ρωτήθηκε για την αντίδρασή του σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν από την Μάντσεστερ Σίτι τίτλοι πρωταθλήματος, σε περίπτωση που κριθεί ένοχη για τις 115 παραβιάσεις για τις οποίες κατηγορείται.

Η απάντησή του πέρα για πέρα... «γιουργκενική», λέγοντας ότι θα στήσει το δικό του πάρτι στο νησί της Μαγιόρκα!

«Αν συνέβαινε αυτό, θα έλεγα σε όλους όσοι θα ήθελαν να έρθουν να κλείσουν μία πτήση για τη Μαγιόρκα! Θα αγοράσω εγώ τις μπύρες. Θα στήσουμε την δική μας... παρέλαση στον κήπο μου», απάντησε ο πρώην Γερμανός τεχνικός.

Jurgen Klopp has said he would throw a party should the Premier League strip Manchester City of their titles 😅 pic.twitter.com/THNZa5PmGG