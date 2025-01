Σύμφωνα με το «Athletic» ο Γκάμπριελ Ζεσούς εκτιμάται πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και αναμένεται να τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν, ωθώντας έτσι την Άρσεναλ εσπευσμένα στην αγορά για φορ.

Το κλίμα στην Άρσεναλ αγγίζει βαρομετρικό χαμηλό τη φετινή σεζόν μετά τον αποκλεισμό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κύπελλο Αγγλίας και τα άσχημα μαντάτα δεν έχουν τέλος, αφού ο Γκάμπριελ Ζεσούς φέρεται να έχει υποστεί ρήξη χιαστού!

Ο Βραζιλιάνος στράικερ αποχώρησε με το φορείο στη διάρκεια του αγώνα με τους Κόκκινους Διαβόλους θέτοντας... συναγερμό στους Κανονιέρηδες και πλέον, σύμφωνα με το «Athletic», οι άνθρωποι των Λονδρέζων εκτιμούν πως ο τραυματισμός πρόκειται για ρήξη χιαστού, εξέλιξη που αν επιβεβαιωθεί θα σημάνει το πρόωρο τέλος στη σεζόν του.

Οι Gunners βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις περαιτέρω εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Ζεσούς την Τρίτη (14/1), αλλά ήδη έχουν προετοιμαστεί για τα χειρότερα, αν και το μόνο θετικό της υπόθεσης είναι πως αυτή τη φορά το πρόβλημα συνέβη στο αριστερό γόνατο του Βραζιλιάνου κι όχι στο δεξί, στο οποίο είχε υποστεί την πρώτη ρήξη χιαστού της καριέρας του και υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022.

Έτσι, η Άρσεναλ κινδυνεύει να μείνει με μοναδικό φορ στο ρόστερ τον Κάι Χάβερτς, για τον οποίο επικρατεί δυσαρέσκεια με αφορμή τις τελευταίες του εμφανίσεις και σύμφωνα με το ίδιο βρετανικό Μέσο, αναμένεται να κινηθεί εσπευσμένα για απόκτηση στράικερ στο χειμερινό παζάρι, πιθανότατα από το εξωτερικό και με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν ώστε να αποφύγει χρονοβόρες διαδικασίες.

🚨BREAKING: Gabriel Jesus is set for a LONG spell on the sidelines due to a suspected ACL injury. ❌😬



There are further specialist reviews planned today to establish the full extent. 🩻🔜



[@David_Ornstein] pic.twitter.com/mASRbEfcwT