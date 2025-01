Δεν έχουν τέλος οι τραυματισμοί στην Άρσεναλ, ο Ζεσούς τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο στο ματς της Άρσεναλ απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

Σοκ επικρατεί στις τάξεις των Gunners, καθώς ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός έπεσε άτσαλα μετά από μαρκάρισμα στον Φερνάντες στο 40ό λεπτό και φάνηκε να πιάνει το γόνατό του, ενώ αργότερα και το κεφάλι του, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τον τραυματισμό του.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο και τη θέση του πήρε ο Στέρλινγκ.

📸 - Gabriel Jesus has picked up a serious injury after the foul on Bruno Fernandes. pic.twitter.com/WDmIjEQvJe