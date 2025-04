Την αισιοδοξία του ότι ο Κάι Χάβερτς θα προλάβει το τελευταίο μέρος της σεζόν εξέφρασε ο Μικέλ Αρτέτα, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα την έχανε μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε.

Τη φετινή σεζόν η Άρσεναλ έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών έχοντας ξεμείνει από επιλογές στην επίθεση.

Μπορεί ο Μπουγάκιο Σάκα να επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά από απουσία τριών μηνών, ωστόσο οι Κάι Χάβερτς και Γκαμπριέλ Ζεσούς βρίσκονται ακόμη νοκ άουτ για τους Gunners.

Όσον αφορά πάντως την περίπτωση του Γερμανού, τα νέα φαίνεται να είναι αισιόδοξα αφού ο Μικέλ Αρτέτα άφησε ανοιχτή μία... χαραμάδα επιστροφής του Χάβερτς πριν το φινάλε της σεζόν. Ο Χάβερτς είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Άρσεναλ στο Ντουμπάι τον Φεβρουάριο, ενώ αργότερα χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Μάλιστα, ο Γερμανός αναμενόταν να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, όμως ίσως τελικά αυτό ανατραπεί.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τον Χάβερτς πίσω πριν από το τέλος της σεζόν», δήλωσε λακωνικά ο Αρτέτα προσθέτοντας ότι οι Ράις και Σάκα είναι εντάξει, παρά τους μικροτραυματισμούς που αποκόμισαν απέναντι σε Ρεάλ. Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπρέντφορντ (12/04, 19:30) για την 32η αγωνιστική της Premier League.

🚨👀 Arteta: “Hopefully we can have Kai Havertz back before end of season”.



“Declan Rice and Saka are fit, no issues or injuries. It’s all good”. pic.twitter.com/wUnSZQcgGo