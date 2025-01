Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στη σύγχρονη ιστορία της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες, επιστρέφει στο «Γκούντισον Παρκ», αναλαμβάνοντας κι επίσημα την τεχνική ηγεσία των Τόφιζ για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Η μεγάλη επιστροφή στην Έβερτον είναι γεγονός. Λίγους μήνες πριν αλλάξουν έδρα, τα Ζαχαρωτά ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Ντέιβιντ Μόγιες στο «Γκούντισον Παρκ» κι αυτή τη φορά όχι ως αντίπαλο, αλλά ως τον νέο προπονητή τους!

Μετά από δώδεκα χρόνια από την ημέρα που άφησε την μπλε πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Σκωτσέζος τεχνικός αναλαμβάνει και πάλι την τεχνική ηγεσία στον σύλλογο με τον οποίο καθιερώθηκε στην προπονητική ελίτ του Νησιού, όντας κι επίσημα ο διάδοχος του Σον Ντάις στο τιμόνι των Τόφιζ!

Ο σύλλογος ανακοίνωσε το comeback του 61χρονου τεχνικού, ο οποίος μετά τις δύο θητείες στη Γουέστ Χαμ και τα περάσματα από Σοσιεδάδ, Σάντερλαντ, βρίσκεται και πάλι στο κλαμπ που πέρασε μια γεμάτη εντεκαετία (2002-2013) με πάνω από 500 παιχνίδια, διάστημα στο οποίο η Έβερτον έφτασε μέχρι τον τελικό του FA Cup, έπαιξε τέσσερις φορές στην Ευρώπη και μία στα προκριματικά του Champions League, ούσα εδραιωμένη στο πρώτο μισό της κατάταξης της Premier League.

Everton Football Club is delighted to welcome back David Moyes as their new Manager, effective immediately. ✍️