Ο Ντέιβιντ Μόγιες αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο της Έβερτον, με την επίσημη ανακοίνωση να θεωρείται θέμα ωρών σύμφωνα με την «The Athletic».

Η Έβερτον είναι έτοιμη να υποδεχθεί ξανά τον Ντέιβιντ Μόγιες ως προπονητή της, σύμφωνα με την «The Athletic», με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Σκωτσέζου τεχνικού και των νέων ιδιοκτητών του συλλόγου, The Friedkin Group (TFG), να βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Η ανακοίνωση της επιστροφής του αναμένεται μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ο 61χρονος τεχνικός , ο οποίος είχε αφήσει το στίγμα του στον σύλλογο από το 2002 έως το 2013, αποτελεί την πρώτη επιλογή των νέων ιδιοκτητών για να διαδεχθεί τον Σον Ντάις, που αποχώρησε μετά από μια δύσκολη περίοδο στον πάγκο. Τα Ζαχαρωτά βρίσκοται μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, και η παραμονή στην Premier League θεωρείται άμεση προτεραιότητα, πριν η ομάδα μετακομίσει στο νέο της γήπεδο.

Να θυμίσουμε πως στην πρώτη του θητεία στον σύλλογο, ο Μόγιες πέτυχε εννέα τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα της Premier League, συμμετείχε στους προκριματικούς του Champions League το 2005 και οδήγησε την ομάδα στον τελικό του FA Cup το 2009.

