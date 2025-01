Σλοτ: «Οι φήμες για Ρεάλ δεν επηρέασαν τον Άρνολντ κόντρα στη Γιουνάιτεντ»

Ο Αλεξάντερ Άρνολντ δέχθηκε δριμεία κριτική για την εμφάνισή του κόντρα στη Γιουνάιτεντ, με τον Άρνε Σλοτ πάντως να μην βρίσκει σύνδεση ανάμεσα στις φήμες για Ρεάλ και την πτωτική του απόδοση.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής για την απόδοσή του στην ισοπαλία της Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ρόι Κιν μάλιστα να κάνει ένα «δηλητηριώδες» σχόλιο για τον Άγγλο και τις φήμες για μεταγραφή του στη Ρεάλ.

Ο παλαίμαχος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάντως δεν ήταν ο μοναδικός που έκανε τη σύνδεση μετά την απογοητευτική του εμφάνιση, καθώς πολλοί οπαδοί της Λίβερπουλ ένιωσαν πως το ενδιαφέρον της Ρεάλ ενδεχομένως να έχει αποπροσανατολίσει τον 26χρονο μπακ.

Για τον Άρνε Σλοτ ωστόσο τα συγκεκριμένα σενάρια κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας. Ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει πως οι μεταγραφικές φήμες έχουν επηρεάσει τον Άρνολντ, ενώ παράλληλα αποθέωσε την ποιότητα των Κόκκινων Διάβολων.

«Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι οι εννέα στους δέκα θα το υποθέσουν, αλλά εγώ είμαι ο ένας στους δέκα που θα σας πουν ότι δεν τον επηρέασε. Αυτό που τον επηρέασε είναι ότι έπρεπε να παίξει κόντρα στους Μπρούνο Φερνάντες και Ντιόγκο Νταλότ – δύο βασικοί παίκτες για την Πορτογαλία - που είναι σπουδαίοι παίκτες.

Έχουμε έναν φανταστικό παίκτη εδώ στον Ντιόγκο Τζότα και ως επί το πλείστον δεν παίζει για την Πορτογαλία, οπότε αυτό σας λέει πόση ποιότητα έχει η Γιουνάιτεντ. Αν τέτοιοι παίκτες δώσουν το 100% σε ένα ματς, κάτι που κάνει η Γιουνάιτεντ ενίοτε, είναι πολύ δύσκολο να παίξεις εναντίον τους. Μάλλον όλοι θα σας πουν ότι είχε να κάνει με τις φήμες, αλλά η γνώμη μου είναι διαφορετική» κατέληξε.

