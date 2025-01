Με τον δικό του... ξεχωριστό τρόπο σχολίασε ο Ρόι Κιν την εμφάνιση του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εν μέσω των δημοσιευμάτων για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το αυξημένο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην Αγγλία, με τα βλέμματα των περισσότερων να είναι στραμμένα στις εξελίξεις της υπόθεσης.

Τη δική του γνώμη σχετικά με το πού θα πρέπει να... αγωνιστεί ο Άγγλος εξέφρασε ο Ρόι Κιν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον ιδιαίτερο τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει, στέλνοντάς τον στην... League Two!

«Λένε ότι θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μετά από αυτό τον βλέπω να πηγαίνει στην Τράνμιρ Ρόβερς. H άμυνά του μοιάζει με εκείνη ενός μαθητή», είπε ο Κιν σχολιάζοντας την απόδοση του Άρνολντ στο πρώτο μέρος.

Roy Keane says Trent’s defending is more Tranmere Rovers than Real Madrid…pic.twitter.com/XpX7CR4EY5