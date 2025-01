Ρούμπεν Αμορίμ: «Πρέπει να είμαστε θυμωμένοι για σήμερα, περισσότερο απ΄ό,τι στις ήττες με Φόρεστ και Μπόρνμουθ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ στάθηκε στον θυμό και την απογοήτευση που πρέπει να νιώθουν οι ποδοσφαιριστές του, καθώς παρά την απόδοσή τους δεν κατάφεραν να λυγίσουν τη Λίβερπουλ.

Χορταστικό ντέρμπι αποδείχθηκε εκείνο ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ανφιλντ», εκεί όπου οι δυο τους αλληλοεξοντώθηκαν και περιορίστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Μπρούνο Φερνάντες στάθηκε στο επίπεδο που έδειξαν οι Κόκκινοι Διάβολοι απέναντι σε έναν τόσο φορμαρισμένο αντίπαλο, με τον συμπατριώτη του και προπονητή της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, να παίρνει λίγο αργότερα τη σκυτάλη με δικές του δηλώσεις.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του θα πρέπει να νιώθει περισσότερο θυμωμένη και απογοητευμένη για το αποτέλεσμα στο «Ανφιλντ» σε σχέση με πρόσφατες ήττες όπως απέναντι σε Φόρεστ και Νιούκαστλ, κάνοντας παράλληλα ειδική μνεία στη νοοτροπία των παικτών του.

«Μπορείτε να δείτε τη νοοτροπία σήμερα. Αυτό ήταν κομβικό, δεν έχει να κάνει με τακτικές ή το σύστημα. Πρέπει να είμαστε θυμωμένοι και απογοητευμένοι, περισσότερο σε σχέση με τα ματς κόντρα σε Νιούκαστλ, Μπόρνμουθ και Νότιγχαμ Φόρεστ. Σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ απογοητευμένοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨 Rúben Amorim: “You can see the mentality today. That was crucial, it’s not about the tactics or the system”.



“We should get mad and disappointed… MORE than against Newcastle, Bournemouth, Nottingham... today, we need to be really disappointed”. pic.twitter.com/79Ka1ZqdFR