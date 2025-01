Η Άστον Βίλα κατέθεσε πρόταση στη Ντόρτμουντ για να κάνει δικό της τον Ντόνιλ Μάλεν.

Η Άστον Βίλα θέλει να κάνει το επόμενο βήμα για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στη Ντόρτμουντ για τον Ντόνιλ Μάλεν. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να φέρει τον ταλαντούχο Ολλανδό φορ στο Μπέρμιγχαμ.

Η πρόταση της Άστον Βίλα ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, συν επιπλέον μπόνους, αν και οι απαιτήσεις των Βεστφαλών φαίνεται να είναι υψηλότερες. Παρ' όλα αυτά, οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις συζητήσεις, με τον 25χρονο διεθνή να επιθυμεί την αποχώρησή του από τη Ντόρτμουντ.

Ο Μάλεν αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των Villans και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2026. Σε 15 αγώνες στη Bundesliga, έχει ξεκινήσει βασικός σε έξι, ενώ έχει πετύχει πέντε γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

