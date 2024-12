Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Μίκαελ Αντόνιο, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι μετά το τροχαίο που σόκαρε τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης πάγωσε το απόγευμα του Σαββάτου από το σοκαριστικό τροχαίο που ενεπλάκη ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο, προτού το κλαμπ καθησυχάσει τον κόσμο μέσω ενημέρωσης που αποκάλυπτε πως ο Τζαμαϊκανός είχε τις αισθήσεις του και παρέμενε σε σταθερή κατάσταση.

Την επόμενη του τροχαίου ο σύλλογος του Λονδίνου με νέα του ενημέρωση τόνισε πως ο Αντόνιο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο πόδι του, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που κατέκλυσαν τα social media.

«Η Γουέστ Χαμ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μίκαελ Αντόνιο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο πόδι μετά από τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου (7/12). Ο Μίκαελ θα συνεχίσει να παρακολουθείται στο νοσοκομείο τις επόμενες μέρες.

Όλοι στο σύλλογο εύχονται στον Μίκαελ ταχεία ανάρρωση και επιθυμούν να εκφράσουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη στην οικογένεια του ποδοσφαίρου για τη συντριπτική υποστήριξη που έδειξε από τα χθεσινά νέα, καθώς και εκφράζοντας ένα θερμό ευχαριστώ στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους πρώτους ανταποκριτές που παρευρέθηκαν στον Μίκαελ αμέσως μετά το περιστατικό, και η ιατρική ομάδα που συνεχίζει να τον βοηθά στην ανάρρωση του.

Το κλαμπ θα παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις όταν κριθεί απαραίτητο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ.

