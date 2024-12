Η Γουέστ Χαμ θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μίκαελ Αντόνιο, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2025, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο Τζαμαϊκανός επιθετικός.

Η Γουέστ Χαμ από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό του παίκτη της, Μίκαελ Αντόνιο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητικό ατύχημα που είχε το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου. Οι παίκτες των «σφυριών» φόρεσαν τη φανέλα του στην προθέρμανση πριν το ματς με τη Γουλβς για την Premier League, ενώ η ομάδα λίγες ώρες αργότερα διαβεβαίωσε ότι ο 34χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι Άγγλοι θέλουν να στηρίξουν ακόμα περισσότερο τον Τζαμαϊκανό φορ, όσο αυτός ακόμα αναρρώνει από το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε και επιθυμούν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Ο ίδιος έχει υπογράψει μέχρι τον Ιούνιο του 2025, ωστόσο η αποθεραπεία του θα διαρκέσει καιρό και η επιστροφή του στα γήπεδα αναμένεται να καθυστερήσει, διότι έχει σοβαρό πρόβλημα στο πόδι του.

Όπως αναφέρουν οι Times, προκειμένου να μην μείνει χωρίς ομάδα όταν εκπνεύσει το συμβόλαιο που διατηρεί, ο σύλλογος θέλει να τού προσφέρει νέο αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγείας του μέσα σε αυτό το διάστημα.

