Βαρύς ο πέλεκυς της FA για Κούνια: Δύο αγωνιστικές και πρόστιμο για τα επεισόδια με την Ίπσουιτς

Η FA επέβαλε πρόστιμο ύψους 96 χιλιάδων ευρώ και αποκλεισμό δύο αγωνιστικών στον Ματέους Κούνια της Γουλβς, που έπιασε από το πρόσωπο μέλος του staff της Ίπσουιτς.

Η Γουλφς γνώρισε την ήττα από την Ίπσουιτς με 2-1 στις καθυστερήσεις (14/12), αποτέλεσμα που δεν το πήρε καλά τόσο ο Γκάρι Ο΄Νιλ όσο και οι παίκτες του. Μετά το τελευταίο σφύριγμα στο ματς, ξέσπασαν καυγάδες ανάμεσα σε μέλη των δύο ομάδων, με τον Ματέους Κούνια μάλιστα να επιτίθεται σε άτομο από το προσωπικό των αντιπάλων.

Ο παίκτης των Λύκων τού άρπαξε τα γυαλιά από το πρόσωπο, μία κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και επέφερε ποινές από τη διοργανώρια αρχή του πρωταθλήματος της Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, η FA ανακοίνωσε ότι ο 25χρονος θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών για τη συμπεριφορά του, ενώ παράλληλα θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 96 χιλιάδων ευρώ για τον τρόπο που αντέδρασε μετά την ήττα της ομάδας του.

🚨 Matheus Cunha has been SUSPENDED for 2 games! ❌🇧🇷 pic.twitter.com/wjI5Nw2MZ8

Matheus Cunha has received a suspension and fine following an incident after full-time in our match against Ipswich Town 🗞️