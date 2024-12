Ο Μάρκους Ράσφορντ επέστρεψε στην αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από τέσσερα ματς και υπολογίζεται κανονικά για τον αγώνα κόντρα στη Νιούκαστλ.

«Ανακωχή» μεταξύ Αμορίμ και Ράσφορντ; Δύσκολο να ειπωθεί με σιγουριά, αλλά δεδομένα οι τελευταίες εξελίξεις συνηγορούν προς μια εξομάλυνση της υπόθεσης.

Μετά από τέσσερις αγώνες άλλωστε χωρίς τον Άγγλο στην αποστολή, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άναψε το πράσινο φως ώστε να επιστρέψει για τον αγώνα κόντρα στη Νιούκαστλ.

Ο 27χρονος τις τελευταίες εβδομάδες παρέμενε εκτός πλάνων με απόφαση του Ρούμπεν Αμορίμ ο οποίος είχε στηλιτεύσει τη συμπεριφορά του και την απόδοσή του στις προπονήσεις, παίρνοντας τελικά την απόφαση να αφήσει τον Άγγλο εκτός αποστολής, αρχής γενομένης από το ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Έκτοτε ακολούθησαν οι αναμετρήσεις απέναντι σε Τότεναμ, Μπόρνμουθ και Γουλβς, με κοινό παρονομαστή τον απόντα Ράσφορντ από κάθε ανακοίνωση αποστολής. Η ρότα ωστόσο άλλαξε, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να αποσύρει το «βέτο» και τον Άγγλο να τίθεται ξανά διαθέσιμος για τον αγώνα απέναντι στη Νιούκαστλ στο «Ολντ Τράφορντ».

🚨🔙 Marcus Rashford returns as part of Manchester United squad for tonight game against Newcastle.



First time after four games left out. pic.twitter.com/h95gn7rbIc