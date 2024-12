Ειλημμένη είναι η απόφαση της Παρί Σεν Ζερμέν να παραχωρήσει τον Ραντάλ Κόλο Μουανί και σύμφωνα με το γερμανικό SkySports, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Στην πόρτα της εξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται ο Ραντάλ Κόλο Μουανί, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε και αναμένεται να παραχωρηθεί στο χειμερινό παζάρι.

Η διοίκηση των Παριζιάνων προχωρά ήδη τις διαδικασίες έχοντας ανοίξει επαφές με συλλόγους για ενδεχόμενο δανεισμό, ιδανικά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι και όπως αναφέρει ο Γερμανός ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η περίπτωσή του απασχολεί τόσο τη Λίβερπουλ όσο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης το πιθανότερο είναι να καταλήξει σε ομάδα της Premier League και οι Reds φέρεται να είναι μία από τις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Πράγμα που ισχύει και για τους Κόκκινους Διαβόλους του Ρούμπεν Αμορίμ, οι οποίοι ωστόσο δεν σκοπεύουν να κινηθούν για μεταγραφή φορ τον Ιανουάριο.

Εκτός από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ, σημειώνεται ότι για τον Γάλλο έχει συνδεθεί και η Γιουβέντους, ενώ ενδιαφέρον δείχνουν μεταξύ άλλων η Τότεναμ αλλά και η Λειψία. Στην περίπτωση των Σπερς, δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση για τον Γάλλο αν οι σκέψεις για πώληση του Χέουνγκ-Μιν Σον μετουσιωθούν σε μεταγραφή.

🚨🔵🔴 Randal Kolo Muani is set to leave @PSG_inside during the winter transfer window. Concrete talks with potential teams about a loan deal are ongoing. PSG would like to include an obligation to buy.



Currently, there is a strong chance he will move to the Premier League.… pic.twitter.com/pIdO1DU187