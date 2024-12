Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Κόλο Μουανί που είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το μέλλον του Ράνταλ Κόλο Μουανί θα είναι πιθανότατα μακριά από το Παρίσι. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γάλλος δεν είναι στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε για το υπόλοιπο της σεζόν και η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ανοιχτή στο να ακούσει προτάσεις για την παραχώρηση του 26χρονου φορ. Το «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σχεδόν σίγουρο, μιάς και ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει καν τον διεθνή παίκτη.

🚨⚠️ Kolo Muani's exit in January is considered sure and almost guaranteed, as Luis Enrique keeps showing he doesn't count on the French striker anymore.



PSG are open to discuss Randal's exit on their conditions, same as Milan Skriniar.



Plan reported 10 days ago, confirmed. pic.twitter.com/CUAp9Z020w