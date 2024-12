Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ρούμπεν Ντίας για αρκετό διάστημα, σε μία Μάντσεστερ Σίτι που «υποφέρει» τη φετινή σεζόν.

Άλλο ένα πρόβλημα έχει να αντιμετωπίσει η Μάντσεστερ Σίτι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σαν να μην της έφταναν τα όσα αγωνιστικά προβλήματα έχει να λύσει.

Αυτή τη φορά, άτυχος στάθηκε ο Ρούμπεν Ντίας, για ακόμη φορά την τρέχουσα σεζόν. Ο 27χρονος σέντερ μπακ αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ (15/12), αλλά παρ' όλα αυτά αγωνίστηκε σε όλη την αναμέτρηση.

Ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα το προσεχές Σάββατο (21/12), ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε ότι ο Πορτογάλος θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

«Ο Ντίας θα λείψει για 3-4 εβδομάδες. Έπαιξε για 75 λεπτά με την Γιουνάιτεντ, ένιωσε κάτι, αλλά είναι τόσο δυνατός που έμεινε στο γήπεδο ως το τέλος και τώρα είναι τραυματίας», είπε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός.

PEP 💬 [Ruben Dias will be out for] three or four weeks. It's muscular. [He played] 75 minutes against United and he felt something but he is so strong and wanted to stay on the pitch. pic.twitter.com/6SEEuOwftL