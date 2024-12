Ράσφορντ: «Είμαι έτοιμος για μία νέα πρόκληση, αλλά η καρδιά μου θα είναι πάντα κόκκινη»

Όλα δείχνουν πως οι δρόμοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Μάρκους Ράσφορντ σύντομα θα χωρίσουν, καθώς ο Άγγλος δηλώνει έτοιμος για μία νέα πρόκληση.

Το μέλλον του Μάρκους Ράσφορντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει εξαιρετικά αμφίβολο με το γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών των Κόκκινων Διαβόλων να βρίσκεται με το ένα πόδι μακριά από το Μάντσεστερ.

Η Γιουνάιτεντ είναι διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις για τον 27χρονο εξτρέμ τον Ιανουάριο, στο προσεχές μεταγραφικό «παράθυρο», καθώς επιθυμεί να τον πουλήσει. Μάλιστα, στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Σίτι (15/12), ο Ράσφορντ δεν συμπεριλήφθη στην αποστολή από τον Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Πορτογάλο να ρίχνει τα «καρφιά» του τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον συμπαίκτη του Γκαρνάτσο.

Ο ίδιος ο Ράσφορντ μοιάζει να είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα όπως είπε σε γνωστό δημοσιογράφο, ενώ εάν τελικά αποχωρήσει αυτό θα γίνει δίχως ίχνος κακίας για την ομάδα της «καρδιάς μου», όπως χαρακτήρισε την Γιουνάιτεντ.

«Για μένα, προσωπικά, πιστεύω ότι είμαι έτοιμος για μία νέα πρόκληση και τα επόμενα βήματα. Όταν φύγω, θα γίνει χωρίς 'σκληρά συναισθήματα'. Δεν πρόκειται να ακούσετε από εμένα αρνητικά σχόλια για τη Γιουνάιτεντ. αυτός είμαι εγώ ως άνθρωπος. Αν ξέρω ότι μία κατάσταση είναι ήδη κακή, δεν πρόκειται να την κάνω χειρότερη. Έχω δει πώς έφυγαν άλλοι παίκτες στο παρελθόν και δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό το άτομο. Η καρδιά μου θα είναι πάντα 'κόκκινη', 100%», ανέφερε ο Ράσφορντ.

🚨🚨 Rashford when asked if he’s staying or going from @henrywinter?



MR: “For me, personally, I think I'm ready for a new challenge and the next steps.” All of his words were prefaced with respect for the club which has been his home for almost 20 years. “When I leave it's going… pic.twitter.com/F4LUdFJeBl