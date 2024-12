Σύμφωνα με τον έγκριτο, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ανοιχτή στο να ακούσει προτάσεις για τον Μάρκους Ράσφορντ, ώστε να τον πουλήσει άμεσα τον προσεχή Ιανουάριο.

Παρά τις βελτιωμένες εμφανίσεις του υπό τις οδηγίες του Ρούμπερ Αμορίμ, το μέλλον του Μάρκους Ράσφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κάθε άλλο παρά ξεκάθαρο. Ο Άγγλος επιθετικός δεν είναι στα πλάνα των Κόκκινων Διαβόλων και σύμφωνα με τον Φλοριάν Πλέτενμπεργκ προτεραιότητα του συλλόγου είναι να τον πουλήσει μόλις ανοίξει το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Γιουνάιτεντ είναι ανοιχτή στο να ακούσει προτάσεις από άλλες ομάδες που θα ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, με τον υψηλό μισθό που λαμβάνει να είναι ακόμα ένα ζήτημα που απασχολεί τους διοικούντες. Ο Ράτκλιφ θέλει να κάνει περικοπές από παντού κι αν μπορεί να επωφεληθεί από την πώληση του 27χρονου θα πει «ναι», παρά το ότι ο ίδιος είναι ένας από τους βασικούς του παίκτες.

Την ίδια ώρα, η Telegraph αναφέρει ότι μία από τις αιτίες που ο Άγγλος διεθνής είναι ένα βήμα πριν την έξοδο, είναι το lifestyle του, καθώς φαίνεται να μην θέτει το ποδόσφαιρο σε πρώτη μοίρα, αλλά την... καλοπέρασή του.

Ο Ράσφορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, καθώς υπέγραψε την ανανέωσή του σχετικά πρόσφατα. Στο μεταξύ έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης μιάς και ήταν... άσφαιρος για ένα μεγάλο διάστημα, όμως αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να δώσει παράταση στην παραμονή του στο «Όλντ Τράφορντ».

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United are discussing SELLNG Marcus Rashford.



The club are open to offers for him in January, and could even sell him in the summer.



(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/kkzdb0tGE9