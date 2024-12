Μαρέσκα:«Αισθάνομαι προνομιούχος που συνεργάζομαι με τον Πάλμερ»

Ο Έντσο Μαρέσκα έσταξε... μέλι μιλώντας για τον Πάλμερ, τονίζοντας πόσο περήφανος και προνομιούχος αισθάνεται που συνεργάζεται μαζί του.

Ο Έντσο Μαρέσκα εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Κόουλ Πάλμερ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ξεχωριστό και πάρα πολύ διαφορετικό άνθρωπο. Ο Ιταλός προπονητής των Μπλέ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την αφοσίωση και το πάθος του 22χρονου Άγγλου για το ποδόσφαιρο.

«Αισθάνομαι πολύ περήφανος και προνομιούχος που συνεργάζομαι με τον Κόουλ Πάλμερ . Είναι σίγουρα ένας διαφορετικός άνθρωπος» ανέφερε αρχικά ο 44χρονος τεχνικός.

Ο Μαρεσκά συνέχισε λέγοντας: «Λατρεύει το ποδόσφαιρο! Αν παρατηρήσετε πολλούς μεγάλους παίκτες, φαίνονται πάντα ήρεμοι, σχεδόν σαν να μην τους αγχώνει τίποτα. Αλλά ο Πάλμερ είναι διαφορετικός. Εκείνος νοιάζεται πραγματικά και αγαπά το παιχνίδι».

🔵❄️ Enzo Maresca: "I feel very proud and privileged to work with Cole Palmer. He's a different one, for sure".



"He loves football! If you see many big players, they don't look flustered. They look almost like they don’t care about nothing. Then he cares, he loves the game". pic.twitter.com/t7pAAVZB0x